SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci risiamo.

A San Benedetto altro “pirata” della strada. Il 9 settembre i Vigili Urbani stanno cercando di risalire al l’automobilista che nelle ultime ore si è schiantato contro veicoli in sosta in via Balilla non fermandosi.

A fine agosto era successo sul lungomare un fatto simile. In quel caso il “pirata” fu rintracciato e sanzionato dalla Municipale con tanto di ringraziamento ai Vigili da parte del proprietario del mezzo danneggiato.

