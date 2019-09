Per guida in stato di ebbrezza alcolica

FERMO – Controlli nel Fermano in questi giorni.

Ancora Alcol Test, servizio eseguito dalla Polizia Stradale.

6 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, di cui 2 a cittadini neopatentati.

Altre due patenti estere ritirate a stranieri residenti in Italia da più di 1 anno per non averle convertite nel titolo di guida italiano e una patente ritirata in quanto scaduta di validità.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

