Blitz delle Forze dell’Ordine in questi giorni

FERMO – Nell’ultimo fine settimana, la Polizia Stradale di Fermo, rendendo fede al costante impegno di far risultare le strade della provincia più sicure, ha messo in campo per la vigilanza stradale i propri migliori operatori e i risultati dimostrano la particolare efficienza.

Ben 15 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione per revisione scaduta, dei quali uno già precedentemente sanzionato cui è stata inflitta, oltre alla sospensione, una sanzione di oltre 2 mila euro.

6 veicoli, invece, sequestrati per assenza di copertura assicurativa di responsabilità civile.

