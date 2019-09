Al momento del rogo non c’era nessuna persona all’interno ma due cani che, per fortuna, non hanno riportato conseguenze. Sul luogo anche la Polizia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Timore nel primo pomeriggio dell’8 settembre in Riviera.

A Porto d’Ascoli, in via Laureati, ha preso fuoco un appartamento del residence “Brezza di mare” per cause in fase di accertamento.

Fiamme e fumo in zona, molte chiamate dei residenti alla caserma dei pompieri sambenedettesi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto, insieme alla Polizia, e hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Per fortuna all’interno, in quel momento, non c’erano gli occupanti ma erano presenti due cani che si sono, però salvati e stanno bene. Per fortuna non è accaduto come a Grottammare qualche tempo fa.

