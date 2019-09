Prima sconfitta stagionale per la Samb. Leggi le interviste. Il mister spiega la disfatta: “Ci hanno pressati alla trequarti, non siamo riusciti a fraseggiare velocemente prendendo alcune ripartenze che nel calcio ti puniscono quasi sempre”

PESARO – Prima sconfitta stagionale per la Samb che perde 2-1 a Pesaro. Le interviste.

Fedeli non si presenta in conferenza stampa a commentare la sconfitta nonostante il patron fosse presente a Pesaro.

Paolo Montero: “La loro strategia ha pagato e noi, io per primo abbiamo sbagliato, sono responsabile di questa sconfitta. Questo è un messaggio importante, ci fa capire le cose che dobbiamo migliorare. Ci hanno pressato alla trequarti e noi non siamo riusciti a fraseggiare velocemente, cosa che abbiamo fatto solo negli ultomi 15′ minuti del primo tempo e il pareggio non l’abbiamo meritato. Dobbiamo migliorare ma sono fducioso nostante la sconfitta. Gli errori? Abbiamo preso tutti i gol in ripartenza, non ci sono stati grandi errori, se perdi palla così in tutte le categorie rischi di prendere gol. Rocchi fuori? Problema muscolare mentre Orlando è stato sostituito per scelta tattica”.

Ancora il mister: “Le sconfitte ti devono far crescere, adesso dobbiamo tornare a lavorare, non dobbiamo drammatizzare, certe volte bisogna lasciar correre perché il calciatori sanno quello che hanno sbagliato. Nelle sconfitte si vede se un gruppo è fermo. In Italia è sempre uguale, in ogni campo bisogna andare a lottare. Sconfitta meritata? Sì, credo di sì”.

Simone Pavan (mister Vis Pesaro): “Il 2-1 è un risultato giusto, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e siamo stati colpiti dal pari forse un po’ ingiustamente. Non mi è piaciuto quel quarto d’ora in ogni caso ma non posso rimproverare i miei perché perché poi c’è stata voglia di correre, soffrire, sono stati bravi. Abbiamo preparato la partita per bloccare il palleggio della Samb che mi era sembrato impressionante contro Fano e Triestina e quindi abbiamo abbassato il baricentro tentando di ripartire e far male”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.