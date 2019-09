Abbraccio pre partita per i due ex compagni di squadra all’Atalanta. Paolo Montero, prima di trasfersi alla Juve ha giocato infatti a Bergamo dal 1992 al 1996 per 4 stagioni mentre Pavan, pure lui ex difensore, ha giocato con la Dea dal 1992 al 1995, prima di passare al Venezia