Al Benelli matura la prima sconfitta di stagione per la Samb che ha meritato di perdere. Tanti errori per i rossoblu lungo tutto l’arco della partita. Il pari momentaneo di Di Massimo illude solo. Passo indietro rispetto alle prime due giornate

Foto Stefano Corona-Emanuela Chiappani

PESARO – Tutto pronto al “Tonino Benelli” di Pesaro per Vis Pesaro-Samb, terza giornata di campionato. Nei rossoblu di Montero confermati 10/11 della formazione che ha fatto 0-0 in casa contro la Trestina domenica scorsa. Nella Vis di Pavan invece confermato lo stesso 3-5-2 che lunedì sera in posticipo ha vinto 2-1 a Cesena.

FORMAZIONI

Vis Pesaro (3-5-2): Bianchini; Lelj, Farabegoli, Gennari; Misin, Ejjaki(40′ st Lazzari), Rubbo(30′ st Tessiore), Paoli, Pedrelli; Voltan(34′ st Gianola), Grandolfo(40′ st Malec). A disp.: Golubovic, Gabbani, Gianola, Pannitteri, Lazzari, Botta, Romei, Gomes, Tessiore, Adorni, Tascini, Malec. Allenatore: Simone Pavan.

Samb (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Gemignani(34′ st Trillò); Gelonese(40′ st Panaioli), Angiulli, Piredda(22′ st Bove); Orlando(1′ st Volpicelli), Cernigoi, Di Massimo(22′ st Frediani). A disp.: Raccichini, Fusco, Trillò, Zaffagnini, Bove, Volpicelli, Carillo, Rocchi, Frediani, Brunetti, Garofalo, Panaioli. Allenatore: Paolo Montero.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino. Assitenti: Francesco Bruni, Paolo Laudato.

Note: Sono 500 i tifosi arrivati a Pesaro da San Benedetto. Temperature gradevoli e campo in ottime condizioni.

Tabellino: 2-1

Marcatori: 8′ pt Grandolfo (V), 33′ pt Di Massimo (S), 16′ st Voltan (V)

Ammoniti: 27′ pt Rapisarda (S), 30′ pt Miceli (S), 11′ st Ejjaki (V), 20′ st Piredda (S), 22′ st Rubbo (V), 26′ st Bianchini (V), 45′ st Misin (V)

Espulsi:

Angoli: 0-5

I due mister Montero e Pavan si abbracciano prima della gara. Si ritrovano dopo circa 25 anni, avevano giocato insieme nell’Atalanta a inizio anni 90′, entrambi difensori.

DIRETTA

PRIMO TEMPO

La formazione della Samb

1′ Partiti, Samb in maglia verde oggi (terza toanlità sfoggiata in stagione finora dopo il bianco e il blu). Subito Di Massimo prova un cross, allontana la difesa di casa.

3′ Cross dalla destra di Farabegoli per Lelj che salta di testa su Rapisarda e insacca dopo aver colpito la traversa, ma è tutto fermo per offside.

8′ Pedrelli per Paoli che va in area per Grandolfo. GOL, Vis Pesaro in vantaggio 1-0. FOTO

Da San Benedetto oggi arrivati 500 tifosi a Pesaro

9′ La Samb prova a scuotersi. Angiulli ci prova da fuori con deviazione, palla che diventa innocua.

19′ Voltan batte una punizione da 30 metri. Palla abbondantemente fuori.

21′ Palla persa in uscita a centrocampo per la Samb (non è la prima volta), Ejjaki arriva in area e mette in mezzo per Grandolfo, salva Miceli. Poi Voltan ci prova da fuori: alto.

27′ Tocca a Di Massimo provarci dalla distanza su punizione ma il suo tentativo si infrange sulla barriera. FOTO

30′ La Samb sbanda. Prima traversa di Paoli poi Santurro si salva su un tiro ravvicinato di Grandolfo. Non un buon primo tempo per i rossoblu finora. Adesso anche un giallo per Miceli.

33′ Orlando se ne va sulla destra, pallone arretrato in area per Di Massimo che la insacca. GOL DELLA SAMB! FOTO

35′ Rapisarda in percussione centrale si guadagna una punizione. Va Angiulli col sinistro ma Bianchini fa buona guardia e blocca.

45′ Fine primo tempo. La Samb ha sbandato per una buona mezz’ora perdendo qualche pallone di troppo a centrocampo e innescando i contropiedi della Vis. Il gol di Di Massimo, innescato da una bella giocata di Orlando, ha evitato il passivo dopo 45′.

SECONDO TEMPO

1′ Subito un cambio nella Samb. Fuori Orlando (forse un problema per lui ivsto il bel primo tempo) e dentro Volpicelli.

2′ Anche Rapisarda e Gemignani si scambiano le posizioni, il capitano va a sinistra.

11′ Buona chiusura di Miceli su un’azione pericolosa della vis. Riparte in contropiede la Samb con Volpicelli in verticale per Cernigoi che prova di prima: palla sballata e lenta che va sul fondo.

12′ Intanto Gemignani è ripassato a sinistra con Rapisarda che ritorna nel suo ruolo naturale a destra.

16′ Rubbo mette in mezzo per Voltan che dentro l’area col destro trova un bel gol in diagonale. VIS PESARO ANCORA AVANTI 2-1. FOTO

20′ Altro giallo per la Samb che perde due palloni in fila a centrocampo. Piredda finisce fra i cattivi del direttore di gara.

22′ Doppio cambio nella Samb. Dentro Frediani per Di Massimo e Bove per Piredda.

30′ Primo cambio nella Vis, dentro Tessiore per Rubbo. Nella Samb pronto all’ingresso Trillò.

34′ Entra ora Trillò per Gemignani mentre Voltan, autore del 2-1 esce nella Vis ed entra Gianola.

35′ Grandolfo prova la deviazione in area: palla alta, era una buona occasione per i padroni di casa.

36′ Quarto angolo per la Samb. Va Volpicelli ma l’arbitro fischia fallo sul portiere Bianchini.

37′ Grandolfo si gira al limite dell’area e prova il sinistro: palla di poco fuori. Ancora un pericolo alla porta rossoblu.

38′ Volpicelli si guadagna il 5° angolo ma la Samb spreca ancora con l’ennesima battuta imprecisa dalla bandierina.

40′ Doppio cambio per la Vis. Dentro per Lazzari per Ejjaki e Malec per Grandolfo. Nella Samb invece dentro Panaioli per Gelonese.

45′ Volpicelli si guadagna una punizione importante; pallone dentro ma Bianchini se la cava coi pugni. Poi Lazzari si lancia in contropiede, esce Santurro con le mani. Momenti concitati adesso mentere sono 4′ di recupero.

45’+ 2 Frediani parte da sinistra e converge, poi prova il destro che va alto. Niente da fare.

45′ + 4 Finita qui. Al Benelli matura la prima sconfitta di stagione per la Samb che ha meritato di perdere. Tanti errori per i rossoblulungo tutto l’arco della partita. Il pari momentaneo di Di Massimo illude solo. Passo indietro rispetto alle prime due giornate

