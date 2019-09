SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vegetazione incontrollata su alcuni marciapiedi della città.

È la segnalazione arrivata in redazione, accompagnata da foto che mostrano lo stato di degrado dei marciapiedi in via Pierandrea Mattioli.

Come risulta dagli scatti, i tratti di strada destinati al passaggio pedonale risultano invasi dalla vegetazione.

