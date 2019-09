Sono stati sorpresi in intimità dalle Forze dell’Ordine

FERMO – Probabilmente cercavano qualche ora di “relax” ma lo facevano in maniera illecita.

Sorpresi in intimità, in strada, una prostituta e un suo cliente nel Fermano in questi giorni dalle Forze dell’Ordine.

Sono stati entrambi sanzionati dalla Polizia come previsto dalla legge.

