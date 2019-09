Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. L’anziano è deceduto praticamente sul colpo. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri. Dell’accaduto è stata informata la Procura

MONTEPRANDONE – Dramma nella mattinata del 6 settembre nell’entroterra ascolano.

Un agricoltore di 80 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Monteprandone. L’uomo stava manovrando un trattore in un terreno quando il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. L’anziano è deceduto praticamente sul colpo. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri.

Dell’accaduto è stata informata la Procura di Ascoli Piceno a quanto riportato da una nota dell’Ansa. Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

