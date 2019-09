Per fortuna non sono segnalati feriti, alla guida una ragazza risultata negativa all’Alcol Test

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente alle prime ore del 6 settembre.

A San Benedetto, in via Formentini, un’auto ha sbandato ed è finita contro un paio di veicoli parcheggiati.

Per fortuna non sono segnalati feriti. Sono giunti i carabinieri per i rilievi.

Alla guida del mezzo una ragazza, risultata negativa all’Alcol Test.

