La bizzarra moda che sta impazzando in tutta Italia è arrivata anche a Cupra Marittima. La spaventosa protagonista del film horror The Ring è stata avvistata intorno alla mezzanotte del 5 settembre scorso

CUPRA MATITTIMA – Ormai si sta diffondendo a macchia d’olio l’inquietante sfida che vede aggirarsi per le città d’Italia persone travestite da Samara, la protagonista de film horror The Ring. Dopo Ascoli, è la volta di Cupra.

C’è chi si spaventa di fronte alla sua visione e non apprezza lo scherzo, c’è chi invece sì diverte e le scatta delle foto, in ogni caso è una delle vicende che ha fatto maggiormente discutere in questi giorni.

Intorno alla mezzanotte del 5 settembre, un ragazzo che si aggirava per il lungomare nord di Cupra ha avvistato una persona travestita da Samara. Dopo essersi avvicinato, la bizzarra figura si è allontanata di corsa verso il torrente Menocchia, il ragazzo è riuscito soltanto a scattarle una foto sfocata con il cellulare.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.