Nexoil, storica industria situata nel Nord Italia, specializzata in prodotti oleodinamici a valido contenuto tecnologico, destinati all’ industrial automation, ricerca Agente Commerciale da inserire nella propria struttura

L’ attività richiesta consiste nello sviluppare opportunità di business già esistenti e ricerca nuova Clientela in zona Marche. Spesso i prodotti risultano custom oriented per meglio soddisfare le esigenze del Cliente. Si evidenzia che la Società dispone di un proprio valido Ufficio Tecnico destinato proprio a aiutare la struttura Commerciale per risolvere le problematiche sottoposte da i Clienti, quindi si raccomanda facilità di integrazione nel contesto aziendale.

Per coloro che sono interessati, si prega inviare curriculum a martinaufficiodelpersonale@gmail.com.

