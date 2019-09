Potrebbero trattarsi degli stessi malviventi di Centobuchi, anche in questo caso indagano i carabinieri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nottata movimentata quella tra il 4 e 5 settembre.

Ladri in azione non solo alla Bocciofila Salaria di Centobuchi, ma anche in Riviera.

Preso di mira il bar del Parco Eleonora di Porto d’Ascoli e le modalità del “colpo” sono molto simili. Effrazione con danni per la struttura e bottino di bottiglie di liquore. Ladri in fuga ma l’amarezza per i titolari della struttura resta molta.

Anche in questo caso indagano i carabinieri, potrebbero trattarsi degli stessi malviventi di Centobuchi.

A quanto pare ladri con la passione per l’alcool che però lasciano per i proprietari delle strutture visite i danni da pagare.

E, non paghi, nella fuga hanno danneggiato anche un cancello del vicino centro sportivo “Eleonora”. Malviventi anche “maldestri”.

