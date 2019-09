Parla per la prima volta il difensore arrivato in prestito dal Genoa. Intanto tutti i 500 tagliandi disponibili sono stati venduti ai tifosi rossoblu

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb, Luigi Carillo, nuovo difensore arrivato alal corte di Montero, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ufficio stampa rossoblu. “Mi sembra di essere qui da molto più tempo – le parole di Carillo – ho trovato un gruppo di ragazzi splendidi, con sani principi e con tanta voglia di lavorare e dare il massimo per questa maglia. Mi sono trovato subito a mio agio. Mister Montero? Non nascondo che uno dei principali motivi che mi ha spinto a venire a San Benedetto è stato proprio quello di avere lui come allenatore. E’ stato un grandissimo difensore ed è un’occasione fantastica poter rubargli qualche trucco del mestiere e fare tesoro dei suoi consigli. Credo di poter crescere ancora tanto qui anche perchè con il mister c’è uno staff molto preparato che non lascia nulla al caso e vuole fare bene”.

Il calciatore ha parlato poi della partita casalinga di domenica scorsa: “Sicuramente è stato bello ed emozionante entrare in questo stadio (Carillo è stato subito convocato e contro la Triestina era già in panchina), ne avevo sentito parlare da alcuni miei ex compagni che avevano giocato qui e dal vivo devo dire che è ancora più bello. Il Riviera dovrà essere il nostro fortino e i tifosi saranno la nostra arma in più, ne sono più che convinto”.

Intanto per la trasferta di Pesaro sono già stati venduti tutti i 500 tagliandi disponibili nel settore ospiti dello stadio Benelli. Vis Pesaro-samb è in programma domenica alle 17 e 30.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.