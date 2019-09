Ignoti, con un’ascia, hanno sfasciato una vetrata per entrare: “Non lasciamo più soldi all’interno della struttura ma rimangono comunque i danni delle varie effrazioni”

MONTEPRANDONE – Magro bottino per i malviventi che hanno agito nella notte tra il 4 e 5 settembre in un’attività dell’entroterra.

Ignoti, con un’ascia, hanno sfasciato una vetrata per penetrare all’interno della Bocciofila Salaria a Centobuchi. All’interno, però, non c’era nulla di valore e hanno trafugato soltanto dei liquori. Ma restano comunque i danni per i titolari della struttura.

I proprietari affermano a Riviera Oggi: “E’ la quinta ‘visita’ in un anno, ormai non lasciamo più i soldi dentro la Bocciofila ma dobbiamo fare i conti con i danni delle varie effrazioni”.

Indagano i carabinieri per risalire ai responsabili.

