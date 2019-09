Evento sold out all’Auditorium del Centro Pacetti di Monteprandone dove Lunedì 9 Settembre alle ore 21 ci sarà la Presentazione del libro “Il Distacco che Libera” di Primo Pierantozzi.

Il libro, dopo poche ore dalla sua uscita, avvenuta il 19 luglio, è diventato numero 1 Bestseller non solo nelle classifiche di categoria ma anche nella classifica globale dei libri su Amazon.

Il Libro di Primo Pierantozzi è un manuale dove il lettore può imparare tecniche e strategie pratiche in grado di arginare i fattori esterni che, nonostante le apparenze, in realtà non possono intralciare il cammino verso l’agognata felicità. Sentirsi realmente protagonisti della propria vita è davvero possibile. Basta imparare a distaccarsi emotivamente da tutto ciò che impatta sulla propria vita.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Avis Comunale di Monteprandone e con il patrocinio del Comune di Monteprandone vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle principali Associazioni di volontariato del dono del territorio (Avis, Admo, Aido) che da alcuni mesi collaborano con Primo Pierantozzi in termini di formazione e crescita personale.

