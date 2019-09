SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 25 Agosto, presso il Parco Annunziata, si è tenuta la “Festa d’estate”, organizzata dalla Cooperativa Sociale “A Piccoli Passi”, grazie al contributo dell’Assessorato ai Servizi Sociale del Comune di San Benedetto del Tronto ed alla collaborazione di diverse realtà del territorio, che ormai da tempo, lavorano in rete, con la Cooperativa per realizzare progetti ed aventi a carattere culturale e socio-educativo: Associazione Parco Annunziata, Associazione Culturale “L’Astrolabio”, “Naturalmente BIO”, il ristorante – chalet “La rosa dei venti” e “Venusta home food”, ed altri collaboratori divenuti tali per l’occasione, che hanno reso ulteriormente ricco ed interessante l’evento voluto ed organizzato per le famiglie: “Nanette” la trapezista ed il gruppo “La banda gastrica”.

Una domenica trascorsa all’aperto, nel verde del parco, dalle 18 in poi, con laboratori creativi ed il piccolo circo, spettacolo della trapezista, apericena, concerto e proiezione video.

All’interno del ricco programma, un momento molto importante è stato l’inaugurazione del gioco per disabili, un’altalena, che è stato possibile acquistare grazie al prezioso contributo dell’Assessore Emanuela Carboni, così attenta e sensibile alle tematiche sociali e subito pronta a venire incontro a tali richieste da parte dell’Associazione Parco Annunziata e di alcune famiglie, presenti nel quartiere, con figli con disabilità.

Altro importante contributo, che ha reso possibile questa preziosa presenza nel parco, proviene dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno che ha subito risposto, in maniera positiva, alla richiesta di aiuto dell’Associazione.

Amministrazione Comunale e Fondazione Carisap hanno confermato, ancora una volta, oltre che la loro attenzione per il sociale, anche quanto sia importante e fondamentale il lavoro di rete.

La presenza dell’altalena, presso il parco, è vista come inizio di altre opportunità che si vogliono dare al territorio. La stessa Emanuela Carboni, auspica la possibilità di inserire un’altra altalena per disabili presso “Bambinopoli”.

Le famiglie presenti alla festa hanno accolto e risposto, sia all’iniziativa della Cooperativa che all’inaugurazione del gioco per disabili, con grande interesse e apertura al sociale, oltre che con un riscontro positivo rispetto a quanto realizzato nella stessa giornata.

