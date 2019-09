Cittadini segnalano l’anomalia in via Alfortville, via Valsugana e aree limitrofe

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Diversi lettori ci hanno scritto per indicarci del degrado presente in Riviera.

Alcuni cittadini ci hanno segnalato l’anomalia nel quartiere Agraria: marciapiedi “invasi” dalla vegetazione in vari punti come via Alfortville, via Valsugana e aree limitrofe.

Qualche residente è anche ironico: “Visto che di solito la pulizia dei marciapiedi avviene alcuni giorni prima della festa del primo maggio e considerando che siamo a settembre, penso che se non intervengono prima, presto troveremo le scimmie che saltano da una frasca all’altra”.

Viene chiesto alle istituzioni un intervento adeguato per il decoro urbano.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.