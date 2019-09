Per agevolare il flusso dei mezzi diretti verso nord

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comando di Polizia Municipale invita nuovamente gli automobilisti provenienti da sud ad evitare di entrare nell’asse viario viale De Gasperi – via Curzi dove, come noto, è operante il cantiere per l’attraversamento pedonale.

La fitta cartellonistica predisposta indica lungo viale dello Sport, sin dal sottopasso di via Virgilio, il percorso alternativo sul lungomare. Lo stesso dicasi per chi proviene da via Manara che viene invitato ad usare la Statale 16.

“Si ribadisce che non è possibile disattivare gli impianti semaforici per non congestionare il traffico sulle altre direttrici nord – sud della città” affermano dal Municipio.

