SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Flag Marche Sud ha pubblicato due bandi aventi rispettivamente ad oggetto “Integrazione socio-economica territoriale” e “Innovazione” per interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura effettuati all’interno dei Comuni facenti parte del Flag, ovvero Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto. I bandi prevedono un contributo in conto capitale “a fondo perduto” che va dal 50% al 80% .

Il primo bando è finalizzato a sostenere la diversificazione delle attività nella pesca e nell’acquacoltura per favorire la pluriattività, ed in particolare progetti di rete e progetti legati al turismo, alla filiera corta, al digitale, alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo dell’intervento è di migliorare la prosperità economica e sociale del territorio del Flag Marche Sud tramite il sostegno all’integrazione delle attività socio-economiche legate alla pesca con altre attività imprenditoriali (in un’ottica di “fertilizzazione incrociata” tra settori diversi), allo scopo di:

– creare nuove iniziative imprenditoriali nel comparto ittico ovvero in settori collegati ad esso (turismo, servizi, enogastronomia, etc.),

– diversificare l’attività ittica (nuove attività in sostituzione della pesca),

– favorire la pluriattività (nuove attività in aggiunta alla pesca).

Possono presentare domanda armatori di imbarcazioni da pesca, operatori economici della filiera ittica (singoli o associati), proprietari o concessionari di immobili all’interno o nelle vicinanze di aree portuali, luoghi di sbarco e ripari da pesca (solo in forma associata con operatori della filiera ittica), micro e piccole imprese (singole o associate) operanti nel settore ittico e dei servizi alla filiera della pesca, Startup e PMI innovative (singole o associate), imprese sociali micro, piccole e medie (solo in associazione con operatori della filiera ittica), associazioni senza scopo di lucro (solo in associazione con operatori della filiera ittica). La dotazione finanziaria del bando è di 300 mila euro.

Il secondo bando è finalizzato a introdurre e sviluppare progetti di innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e di marketing nel settore della pesca e acquacoltura, allo scopo di creare valore aggiunto ed opportunità di sviluppo per la comunità del Flag.

L’obiettivo è quello di favorire, presso gli operatori del settore ittico, l’introduzione e la diffusione di progetti di innovazione che migliorino l’efficienza e l’efficacia degli operatori, creino nuove opportunità di lavoro ed incrementino il valore aggiunto della produzione locale.

Potenziali beneficiari del bando sono operatori economici della filiera ittica, proprietari ed armatori di imbarcazioni da pesca, pescatori (singoli o associati), associazioni di settore in collaborazione con almeno un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato o dall’Unione Europea. La dotazione finanziaria è di 100.000,00 euro.

In entrambi i casi la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 ottobre 2019. Gli avvisi integrali e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Flag Marche Sud (https://www.flagmarchesud.it/).

Per ulteriori informazioni: capacitybuilding@flagmarchesud.it oppure info@flagmarchesud.it.

