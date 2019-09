Ecco come effettuare il pagamento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione dell’approssimarsi della scadenza di pagamento della seconda rata della Tari fissata al 30 settembre a San Benedetto, gli sportelli del Servizio Tributi amplieranno, dal 23 al 30 settembre, il loro orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13, martedì e giovedì dalle 16 alle 18.

Verrà aperto, come di consueto, anche l’Ufficio distaccato nella delegazione di Porto d’Ascoli in via Turati 2 con il medesimo orario.

Il Servizio Tributi è a disposizione per la ristampa dei Documenti TARI e i relativi modelli F24. Per qualsiasi chiarimento chiamare il numero telefonico 0735 794550 oppure inviare una mail a tributi@comunesbt.it.

