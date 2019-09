E’ caduto per terra, sul marciapiede: è rimasto ferito al volto

GROTTAMMARE – Disavventura per un uomo nella tarda mattinata del 4 settembre.

A Grottammare, ancora una volta in via D’Azeglio, ambulanza e personale sanitario del 118 in azione.

Soccorso un anziano: è caduto violentemente a terra sul marciapiede rimanendo ferito al volto.

I passanti hanno allertato i sanitari.

