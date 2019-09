Per tutti gli appassionati

GROTTAMMARE – Girerà per la città la carovana dello “Smart Summer Camp”, la terza edizione del raduno nazionale previsto a Grottammare tra il 6 e l’8 settembre.

Per vedere le Smart più strane non dovete fare altro che andare in Piazza Kursaal sabato o domenica mattina dalle 9 alle 11.

