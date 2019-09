SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella mattinata del 4 settembre in Riviera.

Scontro fra auto e bici, a San Benedetto, in via Colombo. Rilievi affidati ai carabinieri, intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica.

Sul luogo anche un’ambulanza: il personale sanitario del 118 ha prestato i primi soccorsi al ciclista e portato in ospedale per le cure mediche. Dalle prime indiscrezioni non dovrebbe aver riportato conseguenze gravi, per fortuna.

