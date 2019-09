Trasportato in ospedale dall’ambulanza. Da chiarire cosa sia successo, inquirenti al lavoro

GROTTAMMARE – Fatto anomalo, nella mattinata del 4 settembre, in Riviera.

A Grottammare, in via D’Azeglio, è stato necessario l’intervento del 118 e dei carabinieri: segnalato un uomo insanguinato, sdraiato sul marciapiede con probabili ferite alla testa e in altre parti del corpo ma comunque cosciente.

Dalle prime testimonianze, si parla di una lite con un altro individuo, rimasto anche lui ferito, sfociata in qualcosa di più: una vicenda, comunque, tutta ancora da chiarire e approfondire. Un capannello di curiosi si è radunato intorno al luogo del fatto. I “protagonisti” sarebbero un lavoratore di un’attività commerciale presente in zona e, probabilmente, un cliente.

Entrambi sono stati portati all’ospedale di San Benedetto per le cure mediche. I militari sono al lavoro per ricostruire cosa sia effettivamente successo per fare luce sulla vicenda.

