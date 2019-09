È accaduto in via Pasubio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro schianto in Riviera.

Nella tarda serata del 3 settembre incidente a Porto d’Ascoli.

Un’auto è finita, per cause ancora in fase di accertamento, contro un albero in via Pasubio.

Impatto violento, auto molto danneggiata.

