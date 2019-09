MONTE URANO – Rogo nel pomeriggio del 3 settembre.

A Monte Urano tre capanni hanno preso fuoco per cause in fase di accertamento. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme (cause da chiarire).

Forze dell’Ordine su luogo. Purtroppo sono morti alcuni animali: sarebbero deceduti alcuni cani da caccia e delle galline

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.