MONTEPRANDONE – “Ampliare e migliorare il trasporto pubblico del territorio di Centobuchi e Monteprandone”.

Così si legge in un post sulla pagina facebook del consigliere di Monteprandone Antonio Riccio, che prosegue: “Questa la richiesta che stamane, in un incontro nell’ufficio del Sindaco Sergio Loggi, abbiamo rivolto al direttore della Start spa Ingegnere Alfredo Fratalocchi. E’ stato un momento di confronto voluto per illustrate le criticità del servizio di trasporto pubblico sul nostro territorio e la mancanza per i cittadini monteprandonesi di muoversi facilmente con i mezzi pubblici”.

“Basti pensare, infatti, che le tratte Centro Storico-zona Ragnola di Porto d’Ascoli e Centro Storico-Centobuchi attualmente sono servite solo da tre corse a tratta. Pertanto abbiamo chiesto all’Ingegner Fratalocchi di rimodulare l’offerta da e per la zona del Centro Storico, il Santuario di San Giacomo della Marca e l’attiguo Civico Cimitero e alcune contrade ad oggi escluse da qualsiasi collegamento con il centro abitato di Centobuchi – afferma il consigliere – L’idea del direttore della Start è di creare un linea circolare Centobuchi-Monteprandone-Porto d’Ascoli, con fermate più funzionali e sicure, con corse attive tutto l’anno.

Crediamo possa essere una soluzione ottimale per agevolare i turisti da e verso il mare nel periodo estivo, sia per gli studenti delle scuole superiori nel periodo invernale. Con questa nuova linea i nostri giovani riuscirebbero più facilmente ad arrivare in zona Ragnola, snodo fondamentale per raggiungere tutti gli istituti superiori sambenedettesi”.

Il consigliere aggiunge: “A Fratalocchi abbiamo altresì rivolto le istanze di alcuni cittadini, familiari di ragazzi che frequentano l’istituto Mercantini di Ripatransone. Il Direttore ci ha assicurato che è allo studio dei tecnici Start una nuova linea di collegamento dei Borghi storici dell’entroterra e che la stessa sarà a servizio anche del territorio di Monteprandone. Insomma un incontro proficuo e apprezzato da entrambe le parti che non ha solo permesso di rilevare le criticità presenti sul territorio riguardanti il servizio relativo ai cosiddetti ‘km su gomma’, ma che permetterà, grazie alla disponibilità dell’Ingegner Fratalocchi, di addivenire in breve tempo a soluzioni condivise con l’Amministrazione”.

