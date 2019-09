SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nessuna sorpresa in casa Samb.L’ultimo giorno di mercato, infatti, non ha regalato alcuno colpo dell’ultima ora sul mercato per i rossoblu. D’altronde il ds Fusco l’aveva anticipato (clicca qui).

Il ds, però, ha anche dichiarato che in rosa serve un portiere che, a questo punto, verrà preso fra gli specialisti del ruolo rimasti svincolati. E la lista è lunga.

D’esperienza o giovani la lista di portieri a cui attingere è lunga. C’è ad esempio una vecchia conoscenza rossoblu come Vincenzo Aridità, ormai 34enne che, però, da quando è andato via dai rossoblu non ha più trovato squadra. In lista anche il 38enne ex Chievo e Samp Puggioni per stare nel club degli esperti da cui escludiamo, magari per pedigree profili come Stefano Sorrentino o Gianluca Curci.

Fra i più giovani interessante il profilo di Simone Cortinovis, 23 anni e la scorsa stagione all’Albinoleffe, oppure il civitanovese Pierpaolo Boccanera, ex Triestina o ancora l’ex Fermana Gianluca Marcantognini, tutti profili under 25. Insomma, rossoblu a caccia di un vice Santurro. resta da capire chi sarà il prescelto nei prossimi giorni.

