SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo Nautico Sambenedettese e la Lega Navale di San Benedetto del Tronto, approvano la compartecipazione alla realizzazione del servizio di gruetta sollevapersone al porto di San Benedetto del Tronto, promosso dalla Magesta Organizzazione Di Volontariato, Ente del Terzo Settore. Gli attori del porto di San Benedetto del Tronto sono invitati alla riunione del 5 settembre, per la sottoscrizione all’accordo esclusivo di collaborazione quinquennale per agevolare le opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche, relativamente al Progetto Mare Aperto, con la promozione nazionale e internazionale sulla multifunzionalità nel settore del turismo, della sanità e della pesca marittima.

L’attività prevalente della Magesta odv ets è la tutela dei diritti, con il progetto Mareaperto si persegue l’obiettivo essenziale della destagionalizzazione per le aziende ricettive e sanitarie locali, per un turismo sostenibile e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’inclusione della disabilità nelle tappe della vita normale, sancite come diritti dalla Costituzione: il lavoro, l’istruzione, la mobilità e la libera circolazione ed utilizzo dei luoghi pubblici. Magesta odv ets, sviluppa la base socio economica del turismo della salute nella regione Marche, include la disabilità nell’organizzazione e nella gestione delle attività turistiche protette, ad interesse sociale, culturale e religioso. Ospita 67.297 studenti con disabilità dagli istituti di istruzione superiore statali, e adegua il servizio di accoglienza dei turisti italiani alla domanda di 650 milioni di persone disabili nel mondo, più di 50 milioni solo in Europa.

Le Marche first movers del progetto Magesta, presente al bando di Ecapital Business Plan Competition, dove ha riscosso notevole interesse alla presentazione pubblica del 12 luglio 2019 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona. La Magesta odv ets, porta il progetto esecutivo al comune di San Benedetto del Tronto il 5 settembre 2019 e sviluppa le operazioni di promozione internazionale, in corso d’opera tra i migliori master d’Italia per il marketing, l’interpretariato e il management del turismo. A dicembre verranno pubblicate le nuove offerte turistiche sul territorio marchigiano per le famiglie degli studenti disabili, degli anziani e dei malati cronici, includendo San Benedetto del Tronto nel calendario dei prossimi eventi promozionali per tutto il 2020- 2025

