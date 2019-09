SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale e culturale a San Benedetto.

“Il Mondo di Trizia” è il titolo della mostra di opere realizzate con le tecniche della pittura digitale da Patrizia Melonari che sarà visitabile dal 4 al 15 settembre, con orario 17 – 23 (chiuso il lunedì), nella sala della poesia di Palazzo Piacentini, al Paese alto di San Benedetto del Tronto (inaugurazione mercoledì 4 settembre alle ore 18).

Patrizia Melonari, nata a San Benedetto del Tronto, vive ad Ascoli Piceno. Autodidatta, è da sempre interessata all’arte, al disegno, all’illustrazione. Da qualche anno la sua passione sono la Digital Art e la Digital Painting. Dopo i primi lavori in questo ambito, ha scoperto le infinite possibilità di queste tecniche insieme alle loro suggestioni. È costantemente alla ricerca di novità di forme e di colori per esprimere il suo mondo interiore. A mente libera si affida semplicemente alla fantasia per fissare nell’attimo fuggente le proprie impressioni.

Scrive delle sue opere Anna Kappler, pittrice ed amministratrice di “Liberart”: «C’è una grande forza emotiva in ogni opera creata dal talento ed abilità artistica di Patrizia Melonari. Arte Digitale, frutto di studio ed applicazione fusi insieme alle capacità espressive ed interpretazioni personali dettate dal suo grande carisma.»

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.