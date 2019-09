SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Precipitazioni intense nella mattinata del 3 settembre sul nostro territorio, come previsto.

Maltempo e pioggia in tutta la Riviera.

Allagamenti segnalati sulla Statale 16 e non solo. Primo automezzi dei Vigili del Fuoco in azione. Strade invade dall’acqua e sottopassi pure (pare che in quello di via Virgilio non si sia abbassata l’asticella).

Allagamenti in vari punti di San Benedetto

Rallentamenti sull’Adriatica, anche per i lavori in via Curzi. Si registrano anche odori poco edificanti provenire dalle fogne.

Non piove (quasi) più ma le conseguenze della forte precedente precipitazione sono visibili. Nell’entroterra, tra Monteprandone e Porto d’Ascoli, un’auto si è ribaltata sulla strada. A bordo una donna, soccorsa dal personale sanitario del 118 e dai pompieri: per fortuna nessuna conseguenza grave.

Seguiranno aggiornamenti.

