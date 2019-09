È stata moglie di Ugo Massetti, il primo parrucchiere che la storia della città abbia conosciuto, al quale lei era molto legata, non solo sentimentalmente ma anche in ambito lavorativo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono stati il sindaco Pasqualino Piunti e il consigliere comunale Mario Ballatore a consegnare il tradizionale mazzo di fiori dell’Amministrazione comunale a Nevada Sciarroni che ha compiuto ben 105 anni.

Nevada è infatti nata il 23 agosto 1914 a San Benedetto del Tronto ed è stata moglie di Ugo Massetti, il primo parrucchiere che la storia della città abbia conosciuto, al quale lei era molto legata, non solo sentimentalmente ma anche in ambito lavorativo: per anni infatti ha lavorato autonomamente in una profumeria e, al contempo, aiutava il marito nella sua attività.

Tra i ricordi mostrati agli ospiti di un’attività multiforme che ha segnato la storia del commercio e dell’artigianato cittadino, una foto che ritrae la “succursale” della ditta di famiglia tra le cabine della spiaggia.

La signora Nevada ora si gode la vecchiaia sempre a San Benedetto del Tronto, assieme ai suoi familiari ed amici.

