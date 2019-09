SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una splendida notizia per gli appassionati di ciclismo e non solo.

Vincenzo Nibali, uno dei pochi atleti nella storia del ciclismo ad aver vinto 2 Giri D’Italia, il Tour de France, la Vuelta di Spagna, la Milano – Sanremo, 2 Campionati Italiani e altre importantissime gare, tra cui 2 Tirreno-Adriatico, è ufficialmente il testimonial della Regione Marche per i prossimi due anni per la promozione del turismo outdoor e del bike, un cluster della offerta turistica sul quale la Regione sta investendo in Italia e all’estero.

Oggi, 2 settembre, lo “Squalo” ha fatto tappa a San Benedetto, Ascoli e Offida per girare lo spot della Regione Marche.

infatti, nei giorni scorsi, a Parma dove si è tenuto il Campionato Italiano è stato sottoscritto il contratto che lega il campione alla promozione del cluster del bike marchigiano. Un legame che nei prossimi due anni veicolerà l’immagine del turismo esperienzale, soprattutto nelle zone interne, quelle che sono maggiormente sofferenti a causa del sisma del 2016.

