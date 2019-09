Il ds della Samb si sofferma anche sull’inizio del campionato: “Felice per la squadra, sta facendo quello che vogliamo ovvero provare a far divertire e riportare entusiasmo e gente allo stadio”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non facciamo niente, stiamo bene così e al massimo arriverà un portiere, che potrebbe essere un giovane o uno svincolato”. Così il ds Pietro Fusco sull’ultimo giorno di mercato che, dunque, non dovrebbe vedere la Samb protagonista di operazioni importanti, nonostante alcune voci negli ultimi tempi di un interessamento per l’ala della Viterbese Mario Pacilli.

“In attacco i giocatori ci sono e per il vice Cernigoi ci sono sia Di Massimo che Volpicelli” continua Fusco dimostrando di non ritenere corta la coperta là davanti. Quindi per ora la Samb dovrebbe restare così, poi si vedrà alla prossima finestra. “Anche il mister è contento della rosa. Se ci sarà da intervenire vedremo a gennaio, in caso di bisogno il presidente Fedeli non si tirerà indietro” conferma il concetto il direttore.

Il ds, ai nostri microfoni, infine, si sofferma anche sulla gara di ieri, uno 0-0 che ha lasciato sensazioni positive contro una delle candidate alla promozione in B come la Triestina. “Soddisfatto dei giocatori e delle prestazioni di questo inizio campionato” chiosa Fusco “sono contento soprattuto perché la squadra sta andando verso quello che è il nostro obiettivo: ovvero ricreare entusiasmo e far provare a divertitre la gente allo stadio la domenica”.

