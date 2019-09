SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire da stamane, e per due settimane circa, via Curzi è interrotta al traffico all’altezza dell’attraversamento pedonale posto in viale Secondo Moretti che sarà rifatto.

Al fine di evitare di rimanere bloccati nel traffico si invitano gli automobilisti, diretti a nord o in centro oltre l’area dell’interruzione, ad utilizzare strade alternative quali il lungomare oppure la Statale 16 ben prima di arrivare nell’area congestionata che riguarderà, in particolare, viale De Gasperi, Via Gino Moretti, Via Ugo Bassi, via Piemonte ed, in generale, tutta l’area centrale.

A tal fine l’ufficio mobilità ha predisposto idonea segnaletica indicante l’interruzione, posizionata già a partire da Viale dello Sport con l’invito ad utilizzare gli itinerari alternativi sopra indicati.

