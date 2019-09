GROTTAMMARE – Si è conclusa con successo la prima serata di “Juttenìzie, Ghiottonerie nel Borgo” il primo settembre.

Più di mille persone si sono riunite nell’antico Borgo di Grottammare per percorrere un itinerario di gusto, tra musica, profumi e paesaggi.

I prossimi appuntamenti per assaporare atmosfera, cultura e tradizioni sono fissati per l’8 e il 15 settembre.

Si ricorda che i coupon sono in vendita, al costo di 25 euro, dalle 18 al Vecchio Incasato. La prevendita in vicolo del Torrione da Giancarlo Livore (3476583289). Il Borgo, comunque sarà visitabile anche per coloro che non parteciperanno al percorso enogastronomico.

La manifestazione si tiene dalle 18 alle 24. Saranno aperti musei e chiese per i visitatori.

