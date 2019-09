Ludovico Rocchi, centrocampista rossoblu, commenta lo 0-0 fra Samb e Triestina, prima in casa. “Il mister ha grande esperienza e a volte gli basta solo un gesto”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ludovico Rocchi commenta lo 0-0 fra Samb e Triestina, prima in casa dei rossoblu. “E’ stata una bella partita. Sappiamo di essere una buona squadra, giochiamo bene, oggi e a Fano tante occasioni. Rispetto allo scorso anno c’è un atteggiamento diverso, in campo siamo più affiatati penso. Bene palla al piede? Siamo giocatori brevilinei, veloci lì in mezzo. Cero le cose le proviamo ma ci siamo trovati bene dall’inizio assieme”.

Come si riparte adesso? “Ci prendiamo la bella prova e adesso si deve lavorare. La Triestina? Bella squadra ma noi siamo stati bravi a concedere poco”. Qualche parola su Montero: “Ha grande esperienza, ti trasmette quello che viole anche con una sola parola o un gesto, ti fa stare concentrato, ha carisma”.

