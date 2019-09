Foto Emanuela Chiappani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera delle Palme per il debutto stagionale in casa della Samb di Montero, già reduce da una buona prima di campionato che è valsa tre punti al Mancini di Fano 7 giorni fa. Il mister cambia qualche carta dall’inizio inserendo Angiulli, Rocchi e Orlando, autore del terzo gol una settimana fa.

La Triestina, anch’essa reduce da una vittoria alla prima di campionato (2-1 in casa contro il Gubbio) davanti conferma Costantino e Pablo “El Diablo” Granoche che vivrà un derby tutto uruguagio col mister rossoblu. Rispetto alla prima uscita Pavanel inserisce fra gli 11 di partenza anche Frascatore, Lambrughi al posto di Codromaz in mezzo alla difesa e cambia i due centrocampisti del suo 4-4-2 mettendo nella mischia Maracchi e De Genova al posto di Paulinho e Giorico.

Formazioni:

Samb (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Rocchi; Orlando(29′ st Volpicelli), Cernigoi, Di Massimo(14′ st Frediani). A disp.: Raccichini, Fusco, Trillò, Zaffagnini, Bove, Volpicelli, Piredda, Frediani, Brunetti, Carillo, Garofalo, Panaioli. Allenatore: Paolo Montero.

Triestina (4-4-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore(33′ st Scrugli); Procaccio(1’st Gatto), Maracchi, De Genova(14′ st Steffè), Mensah(21′ st Ferretti); Costantino(1′ st Beccaro), Granoche. A disp.: Matosevic, Steffè, Ferretti, Codromaz, Hidalgo, Scrugli, Beccaro, Gatto, Giorico, Gomez, Vicaroni. Allenatore: Massimo Pavanel.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo (Giulio Basile / Giuseppe Di Giacinto)

Tabellino:

Marcatori:

Ammoniti: 42′ pt Procaccio (T), 44′ pt Frascatore (T), 2′ st Angiulli (S), 3′ st Gatto (T), 24′ st Rocchi (S).

Espulsi:

Angoli: 9-2

Note: Prima della partita celebrate con una maglia speciale le 100 presenze del capitano Francesco Rapisarda in maglia rossoblu. Lo premia il presidente Fedeli.

DIRETTA

primo tempo

1′ Prima palla della Triestina ma la Samb riesce a ripartire veloce con Rocchi che cede a Gemignani sulal sinistra, cross deviato eprimo angolo per i rossoblu.

2′ Palla persa dalla Samb, Mensah si invola in campo aperto, destro e pallone sopra alal traversa di pochissimo!

3′ Orlando sfrutta un rimpallo al limite dell’area e prova la rovesciata: fuori!

10′ Rapisarda apre per Di Massimo a sinistra che punta Formiconi, palla in mezzo e Offredi si supera sul turo a botta sicura di Cerigoi! CHE OCCASIONE SAMB. 30′ più tardi ci prova anche Rocchi: palla fuori di poco, la Samb c'è!

19′ Secondo angolo per la Samb che porta in area i saltatori. Si prova a giocarlo corto ma l’azione sfuma.

23′ Buona Samb finora con i rossoblu che fanno circolare bene il pallone, non rinunciando a far partire l’azione da dietro, anche con qualche rischio. Manca un po’ di fluidità davanti per ora.

26′ Pavanel inverte gli esterni alti, Mensah passa a destra e Procaccio a sinistra.

28′ Buona azione ragionata della Samb che porta alal fine Angiulli al tiro. La conclusione pareva deviata con l’arbitro che pareva aver indicato l’angolo ma il guardalinee è di diversa opinione.

29′ Pasticcio di Di Pasquale che regala palla a Costantino in area piccola: provvidenziale l’uscita bassa di Santurro. Che rischio!

30′ Adesso si soffre, buoco in mezzo e palla di Maracchi a cercare Granoche che non aggancia.

31′ Palla larga di Gelonese a cercare Di Massimo che è appostato sul vertice alto a sinistra dell’area e ci prova al volo: palla deviata e terzo angolo.

38′ Bella palla di Rapisarda a tagliare tutta l’area con Di Massimo che in spaccata la mette dentro. Gran gol ma c’era fuorigioco. Il numero 7 era rimasto tagliato fuori e oltre la linea perché aspettava il passaggio qualche istante prima.

44′ Giallo per Frascatore che abbatte Angiulli in ripartenza.

45′ Finisce 0-0 il primo tempo.

secondo tempo

1′ Dentro Beccaro e Gatto nella Triestina, escono Procaccio e Costantino. Lo schieramento resta lo stesso, i nuovi entrati vanno sugli esterni e Mensah va a fare la seconda punta.

3′ Giallo a Rocchi e Gatto nel giro di pochi istanti, un ammonito per parte. Nella Triestina è il terzo giallo della gara.

12′ Gran tiro di Rocchi che sfiora la rete e il palo alla sinistra di Offredi.

14′ Dentro Frediani per Di Massimo nella Samb e Steffè per De Genova negli ospiti.

18′ Rapisarda passa sulla destra, pallone in mezzo e Cernigoi non trova il pallone di testa per un soffio, anticipato in angolo.

20′ Settimo angolo angolo Samb, va Frediani, palla che schizza fuori dove Angiulli col sinistro va al volo: fuori di nulla!

21′ Fuori Mensah e dentro Ferretti nella Triestina.

24′ Orlando hauna grande occasione in campo aperto, arrivato in area converge e calcia col sinistro: rimpallato. La Samb però c’è in questo secondo tempo, sue le migliori occasioni.

27′ Gatto sfugge a Gemignani sulla destra e ha il tempo di caricare il destro sul primo palo che centra in pieno! Brividi per la Samb.

29′ Fuori uno sfinito Orlando per Volpicelli nella Samb. In questa occasione ammonito Montero per essere entrato in campo. Si sta agitando tantissimo il mister in questo secondo tempo.

29′ Nono angolo per i rossoblu, palla che spiove sul secondo palo dove Rapisarda colpisce e sfiora il palo.

35′ Frediani mette in mezzo, Miceli non ci arriva e il pallone diventa quasi un tiro, palla di poco fuori.

38′ Volpicelli sfonda a destra, palla in mezzo e Frediani è anticipato da Malomo.

45′ Concessi 3 minuti di recupero.

45′ + 3 Finisce qui la partita, senza reti la prima della Samb in casa. Complessivamente una buona gara della squadra di Montero che avuto più occasioni della Triestina e ha mostrato una buona personalità unita a una buona circolazione del pallone.

