Ricoverata in condizioni gravi, è stata soccorsa prima dai bagnanti e poi dal 118. Sul posto Capitaneria di Porto e Forze dell’Ordine

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Soccorsa una donna nella mattinata del 31 agosto in Riviera.

Una 73enne, turista di Reggio Emilia, ha accusato un malore in acqua nei pressi della concessionaria 67. È stata soccorsa prima dai bagnanti e poi dal personale sanitario del 118.

Allertata un’eliambulanza ma alla fine la donna è stata portata in ospedale a San Benedetto per le cure mediche. È ricoverata in gravi condizioni secondo le prime indiscrezioni.

Sul posto anche la Capitaneria di Porto e le Forze dell’Ordine.

