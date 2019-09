Open Day domenica 8 settembre dalle 18 alle 20 nella sede dell’associazione, in Via Monte San Michele 31

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mentre la stagione estiva si avvia verso il termine, l’Associazione Culturale L’Astrolabio di San Benedetto del Tronto è già pronta a ripartire con i corsi creativi 2019/2020 .

Open Day domenica 8 settembre dalle 18 alle 20 nella sede dell’associazione, in Via Monte San Michele 31 a San Benedetto del Tronto.

Quest’anno, tra riconferme e novità, le proposte sono: corso di disegno e pittura, workshop di riciclo creativo, corso di manipolazione della creta, workshop diW fotografia, workshop di acquerello, workshop di legatoria e, novità assoluta, corso di fumetto.

Corsi e Workshop sono aperti a tutte le fasce di età a partire dai 3 anni in su e per tutti i livelli di preparazione, dal principiante al più esperto, saranno poi i tutor a valutare e studiare i diversi percorsi di apprendimento per agevolare la migliore fruizione possibile.

L’Open Day è una conviviale occasione per conoscere gli insegnanti, chiedere informazioni più dettagliate e vedere alcuni dei progetti e dei lavori realizzati nei corsi precedenti.

Ogni attività, oltre a trasmettere nozioni e tecniche, ha lo scopo di avvicinare le persone all’arte e alla creatività in generale ed offre un genuino mezzo di espressione personale.

Inoltre, per valutare e scegliere al meglio il percorso creativo preferito, è prevista una settimana di prova gratuita dei corsi dal 16 al 21 settembre.

Per tutte le info e prenotare le lezioni di prova i contatti sono Facebook L’Astrolabio Instagram astolabioassociazione. E-mail astrolabioassociazione@gmail.com, cellulare 324 7796019

