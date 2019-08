SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sportivo il 18 agosto della Lega Navale di San Benedetto del Tronto con la seconda prova in programma dei Trofei Challenger Jack La Bolina e Giovanni Latini 2019 che ha avuto come sponsor dell’evento l’azienda Akifix.

Le condizioni meteo con le quali i partecipanti hanno regatato sono state perfette in quanto hanno permesso di poter disputare tutte e tre le prove in programma per il Trofeo Jack La Bolina che ha visto una partecipazione di 22 barche mentre per il Trofeo Giovanni Latini ha visto una partecipazione di 3 barche O’Pen Skiff.

La classifica finale del Trofeo Jack La Bolina ha visto al primo posto Simone Scarpetta su Laser Radial seguito al secondo posto dall’equipaggio Matteo Pincherle Carlo Carincola su Flying Dutchman ed al terzo posto su FIV 555 l’equipaggio Stefano Bonatti, D’Angelo Giuseppe e Tamburrini Vanessa. Gli stessi equipaggi sono stati premiati anche per la classifica valida per imbarcazioni monoscafi.

La classifica finale del Trofeo Giovanni Latini ha visto al primo posto Federico Emiliani seguito al secondo posto da Cerri Sofia e sul terzo gradino del podio Petrocchi Nicolò tutti su O’Pen Skiff.

La classifica per imbarcazioni poliscafi ha visto sul gradino più alto del podio Giulio Marco Domizi su catamarano A Class seguito al secondo posto da Roberto Sassoli Ferruccio Pagliarini su Mattia Esse Sport seguiti da Luca Dario Tedaldi Croce Martina sempre su Mattia Esse Sport.

E’ stato premiato Giulio Marco Domizi per la classifica tempo reale su catamarano A Class.

