SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb-Triestina, tutto pronto a San Benedetto per il debutto dei rossoblu in casa. Montero ha già praticamente annunciato la formazione che dovrebbe vedere confermata la linea a 4 di difesa rispetto a Fano mentre a centrocampo ci saranno le novità Angiulli e Rocchi, entrati solo nella ripresa alla prima di campionato. Davanti ci dovrebbe invece essere il turnover Volpicelli/Orlando.

La Triestina di Massimo Pavanel, invece, potrebbe riproporre il 4-4-2 schierato contro il Gubbio alla prima. Soprattutto davanti, però, gli alabardati hanno l’imbarazzo della scelta e oltre ai papabili titolari Granoche e Costantino possono pescare dal mazzo anche Andrea Ferretti e Guido Gomez.

Possibili formazioni di Samb-Triestina

Samb (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Rocchi, Angiulli, Gelonese; Orlando, Cerigoi, Di Massimo. All.: Paolo Montero.

Triestina (4-4-2): Offredi; Scrugli, Malomo, Codromaz, Frascatore; Mensah, Giorico, Steffè (Paulinho) Procaccio (Gatto); Costantino, Granoche.

Proprio Pavanel, oggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dimostrando di non fidarsi troppo della Samb. “Andiamo in un campo difficile contro una squadra attrezzata benissimo. Avranno sicuramente lo spirito del loro allenatore ma io spero che la mia squadra abbia il mio, perché io sono pronto alla battaglia. E’ un campionato bellissimo perché ogni domenica è difficile e anche per questo dev’essere un piacere andare a giocare queste partite, perché ti puoi confrontare e puoi competere, e se competi puoi crescere”.

Intanto quasi tutti i bookmakers danno favorita la Triestina per la gara di domani. Per la vittoria della Samb le quote infatti vanno da 2.63 a 3 mentre il colpo della Triestina è dato più probabile e si oscilla fra il 2.25 e il 2.48 per il segno “2”. Qui sotto le ultime quote in tempo reale per Samb-Triestina.

