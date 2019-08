SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paolo Montero incontra la stampa alla vigilia della prima in casa per la Samb contro la Triestina, in programma al Riviera domani pomeriggio alle 17 e 30.

NOVITA’ DI FORMAZIONE PER I ROSSOBLU. Lo stadio si presenta rinnovato per il debutto casalingo, grazi ai lavori in tribuna Est dove sono stati installati i nuovi seggiolini (FOTO). E anche la Samb, come il suo salotto di casa, potrebbe presentare qualche novità rispetto all’11 di Fano, la prima, vittoriosa, trasferta di stagione. “Non mi nascondo, giocano Orlando, Rocchi e Angiulli rispetto all’11 iniziale di domenica scorsa” annuncia mister Montero senza peli sulla lingua.

SGUARDO ALLA TRIESTINA. Montero guarda alla Triestina: “Loro sono una squadra d’esperienza e candidati al titolo, quello che fanno lo fanno molto bene in campo”. Ma niente paura per l’uruguaiano: “Per me giocherei tutte le domeniche con i migliori così miglioro anch’io”. Un approfondimento tattico sugli alabardati: “Si chiudono bene, ripartono in velocità, hanno terzini veloci e Granoche molto importante per la categoria” chiosa Montero spendendo parole dolci per il suo connazionale e dimostrando di aver studiato l’avversario. Infatti prosegue nella sua lezione: “La Triestina è forte nelle seocnde palle, ne vincono tante e poi ripartono, dobbbiamo essere bravi lì, nei duelli uno contro uno”.

Ok la tattica ma l’alenatore pensa che “la cosa più importante è la fame che hai, la testa. Se abbiamo un atteggiamento come quello che abbiamo avuto come nel secondo tempo di Fano troveremo le palle gol”.

Infine si parla dell’ambiente, del Riviera: “Spero in un ambiente caldo, in uno stadio pieno, è bellissimo quando il tuo stadio è pieno e i tuoi tifosi ti appoggiano. E noi ai tifosi dobbiamo trasmettere l’idea di essere una squadra che può perdere ma senza far mai mancare sforzo e attitudine”.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI. Proprio su questo fronte lo stadio, domani, dovrebbe essere piuttosto pieno visgo che in tanti, in queste ore stanno facendo la fila nei rivenditori del circuito vivaticket, dove si può acquistare il biglietto di Samb-Triestina in prevendita, da quest’anno allo stesso prezzo del botteghino davanti alla Nord.

Sul fronte abbonamenti intanto è stata raggiunta la quota di 1530 tessere. Domani i punti di rivendita in cui è possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale rimarranno aperti fino alle 13 e 30 mentre allo stadio sarà possibile la sottoscrizione fino alle 18 e 30 di oggi, sabato. Poi si riprende lunedì, la campagna è attiva fino al 14 settembre.

