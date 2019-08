SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro per i pompieri nella serata del 30 agosto a Porto d’Ascoli.

In zona Agraria rotoballe in fiamme per cause in fase di accertamento.

Vigili del Fuoco di San Benedetto e Ascoli sul posto per lo spegnimento delle fiamme.

