Dotato di una scatola a due pulsanti con i simboli in Braille, uno verde per prenotare l’attraversamento, l’altro blu attiva la prenotazione pedonale con indicazione sonora del verde e dell’arancione. A fianco di questo pulsante c’è anche una freccia tattile indicante la direzione dell’attraversamento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato collaudato stamane dal servizio Infrastrutture digitali il rinnovato complesso semaforico a servizio dell’incrocio di via Gabriele Voltattorni con via Togliatti e via Ulpiani dove sono stati installati da CPL Concordia i pulsanti di prenotazione pedonale.

I pali sono dotati di una scatola posizionata a un metro e mezzo da terra, ciascuna delle quali porta due pulsanti: uno verde, posto di

fronte, per la prenotazione dell’attraversamento pedonale; l’altro pulsante con simboli Braille, di colore azzurro e disponibile

sotto la scatola, attiva la prenotazione pedonale con indicazione sonora del verde e dell’arancione. A fianco di questo pulsante c’è anche una freccia tattile indicante la direzione dell’attraversamento.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.