SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al Riviera delle Palme non solo calcio. E’ attesa un’esibizione dell’associazione di Ginnastica Ma.Mo.Ti.

Dal 1995 L’associazione Sportiva Ma.Mo.Ti. con i suoi insegnanti, Monica Brandimarte, Carla Lunerti e Roberta Palanca, svolge un un’attività di Ginnastica artistica e coreografica ed è rivolta a tutti i bambini e attenta ad ognuna di loro indipendentemente dalle loro attitudini, mettendo al primo posto non la competizione esasperata, bensì l’armonioso sviluppo degli atleti e l’amore e la passione per lo sport . Nel corso degli anni l’associazione con i suoi risultati in campo ha dimostrato che perseguendo questi valori si raggiungono medagli e podi che sono il frutto della serenità e del sano entusiasmo con cui questo sport deve essere affrontato e che devono essere condivisi con il resto delle atlete e atleti.

I suoi atleti si allenano dalle 17 in poi presso la Tensostruttura di Porto d’Ascoli, zona Agraria, il lunedì, il mercoledi e il venerdì e presso la scuola del Paese alto A. Marchegiani, il martedì e il giovedì.

A partire da metà settembre sono aperte le iscrizioni, con ovviamente la possibilità di fare alcune lezioni gratuitamente e provare questa disciplina che regalerà ai vostri figli e a voi genitori innumerevoli emozioni.

Quest’anno l’asd Ginnastica Mamoti ha partecipato alla “World Gymnaestrada”, evento Internazionale organizzato dalla Federazione Ginnastica di Italia in Austria. La World Gymnaestrada conta circa 20 mila partecipanti da più di 50 stati di tutto il mondo e avvicina tutte le persone che hanno in comune l’amore per lo sport e in particolare per la ginnastica.

Per gli Atleti della Asd Ginnastica Mamoti è stata un’esperienza unica che servirà sempre di più ad infondere valori come l’aiuto reciproco, l’amicizia, la solidarietà e l’apertura al mondo. Per l’Associazione è un grande momento di crescita che ha arricchito il bagaglio culturale di una realtà che ha come obiettivi principali parallelamente a quello tecnico quelli sociali, perché lo sport aiuta ragazzi e ragazze a perseguire valori sani che li renderanno uomini e donne migliori nel loro futuro.

La coreografia dal titolo “Oltre il Regno il Potere dell’Amore” della Associazione Ginnastica Mamoti è stata selezionata dalla Giuria Internazionale per rappresentare l’ Italia nella giornata Mondiale dedicata alla nostra Nazione e la Coreografia dal titolo “Danza a Venezia” ha ottenuto una standing ovation da parte di circa 7 mila persone presenti alla giornata dedicata al Galà Gymnaestrada.

La Mamoti continua a dare bella mostra di sé. Infatti, domenica 1 settembre in occasione della prima partita di campionato della squadra Sambenedettese, tra il primo ed il secondo tempo si esibirà con i suoi atleti in centro campo al Riviera delle Palme, con la Coreografia che è stata selezionata a rappresentare l’Italia dalla Giuria FGI nella giornata Mondiale dedicata alla nostra Nazione: “Oltre il Regno il Potere dell’Amore”.

