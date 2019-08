CUPRA MARITTIMA – Altro incendi in campagna alle prime ore del 30 agosto.

A Cupra Marittima bruciano nuovamente le sterpaglie. Due roghi e altrettanti interventi dei pompieri per lo spegnimento.

È accaduto in Contrada San Michele come in passato. Probabilmente piromane ancora in azione.

