MONTEFIORE DELL’ASO – L’Avis di Montefiore dell’Aso organizza, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, domenica 1 settembre presso il Parco De Vecchis a Montefiore dell’Aso l’iniziativa “Riso fa buon sangue” (in caso di maltempo Museo De Carolis).

Il pomeriggio si aprirà con la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al dottor Antonio Leonardi per l’impegno profuso nel far crescere l’associazione e per la sempre puntuale disponibilità dimostrata. Leonardi, insieme al Presidente onorario Ugo Tiberi, è stato uno dei fondatori della sezione comunale.

La seconda parte dell’evento sarà dedicato a Riso fa buon sangue, manifestazione nata nel 2009 con l’obiettivo di unire uno spettacolo di cabaret alla promozione della donazione di sangue. Si esibiranno (ingresso libero) Paolo Franceschini, Davide Stefanato, Paolo Favaro, Francesco Damiano. Paolo Franceschini,comico, presentatore, intrattenitore, ha partecipato a “Stasera mi butto”, Raiuno. “Bravo Grazie”, Sky Uno, Zelig Off, e Zelig, Italia Uno, “Tu si que vales” Canale 5, “Eccezionale Veramente” in onda su La7.

